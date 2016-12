Roma, ultimatum al City: Dzeko subito o niente

Potrebbero essere giorni chiave per il mercato della Roma. Walter Sabatini, direttore sportivo giallorosso, ha deciso di stringere i tempi per portare nella capitale Edin Dzeko: l'offerta al Manchester City, non più modificabile, è di 20 milioni di euro più bonus. A questo punto la palla passa nelle mani del club inglese, che ha circa una settimana di tempo per accettare. Altrimenti la Roma virerà su altri obiettivi.