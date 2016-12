Roma, ufficiale l'arrivo di Thomas Vermaelen

“Il Barcellona e la Roma hanno trovato un accordo per la cessione di Thomas Vermaelen per la stagione 2016/2017” si legge sul sito del club blaugrana. L'ormai ex Barcellona viene da una stagione in cui è stato tormentato dagli infortuni e ha giocato poco (solo 11 presenze), ma il tecnico giallorosso punta molto su di lui. Se riuscirà a tornare sui livelli di quando giocava nell' Arsenal, la Roma avrà fatto un grande colpo e i 10 milioni da pagare per il riscatto sembreranno una sciocchezza.

VERMAELEN: "VOGLIO GIOCARE CON TOTTI"Subito dopo l'annuncio dell'ufficialità del passaggio in giallorosso, il difensore belga si è concesso ai microfoni di Roma TV per una lunga intervista: "Sono molto felice, è un nuovo inizio per me e non vedo l'ora di iniziare - ha detto - Nainggolan e Szczesny mi stanno aiutando ad ambientarmi. Mi hanno parlato molto bene del club e hanno speso solo parole di elogio per la Roma"."Non conosco Spalletti personalmente, dovrò parlare con lui per capire come intende giocare. Tutti conoscono Totti - ha continuato Vermaelen - non capita spesso che un giocatore giochi tutta la carriera con un club, non vedo l'ora di giocare con lui". Tra una settimana per i giallorossi c'è già il decisivo impegno con il Porto: "E' una partita fondamentale, sono fiducioso sull'accesso alla fase a gironi della Champions League, abbiamo buone possibilità - ha detto il belga, che ha poi spiegato perchè negli ultimi due anni ha giocato poco - Nel primo anno a Barcellona ero reduce da un grave infortunio e nel secondo anno ho giocato un po' di più ma i giocatori che avevo davanti erano forti. Sono contento comunque dell'esperienza, allenarsi con Messi è una sfida stimolante". In conclusione un pensiero per i suoi nuovi tifosi: "Mi impegnerò per giocare bene e ottenere i risultati con la Roma".