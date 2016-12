Roma, ufficiale l'acquisto di Edin Dzeko

LE PAROLE DELL'ATTACCANTE"C'è voluto del tempo ma ora sono qui. Negli ultimi mesi ho parlato spesso con Miralem Pjanic e ogni volta che lo sentivo parlavamo della Roma - spiega l'attaccante bosniaco in un'intervista al sito del club - Mi ha elencato i diversi aspetti positivi di Roma; innanzitutto l'importanza della società e il calore dei tifosi, che ho potuto constatare al momento del mio arrivo. Roma è una delle città più belle del mondo ed è un piacere essere qui. Sono davvero molto contento e non vedo l'ora di iniziare". Poi una confessione: "Seguo la Roma da quando Miralem ha iniziato a giocarci, perche' e' bosniaco, come me, e perche' siamo grandi amici. La scorsa stagione ci abbiamo giocato contro, quindi so quanto importante sia come squadra. Ho davvero fatto di tutto per poter essere qui e devo dire che Walter Sabatini ha fatto un gran lavoro per portarmi a Roma". Nessuna promessa ma l'impegno a dare il massimo: "Certo, vogliamo vincere titoli; sono qui per vincere più trofei possibili con la Roma, ma prima bisogna lavorare molto sul campo e alla fine, speriamo, raggiungeremo l'obiettivo. Io posso dare gol. Credo che ogni squadra abbia bisogno di segnare ed è quello che io so fare meglio. Cerchero' di fare il mio lavoro e segnare molti gol". Immancabile una battuta su Francesco Totti: "E' una delle leggende del calcio e sono onorato di avere la possibilità di giocare con un giocatore del suo calibro".