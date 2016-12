Roma, ufficiale il riscatto di Nainggolan. Sabatini: "Vogliamo Bacca"

Il quotidiano spagnolo Abc ha riportato una dichiarazione importantissima per il mercato della Roma: i cronisti hanno intercettato il ds Sabatini che si è lasciato sfuggire un: "Sì, vogliamo Bacca". Non ha aggiunto altro il direttore sportivo giallorosso ma è chiaro che il colombiano è la scelta numero 1 di Garcia. Il Mundo Deportivo ha riportato che il primo assalto al Siviglia è pero stato stoppato.



A Trigoria, dunque, uno resta e uno va. Respinto a suon di milioni l'assalto della Juve e scampato il pericolo buste per Nainggolan, che adesso è tutto giallorosso e rappresenta uno dei pilastri del progetto, a Roma ora i fari sono tutti puntati sul futuro di Mattia Destro. Dopo il rientro dal Milan, Sabatini sta infatti cercando di piazzarlo al Monaco e la trattativa è ben avviata. I due club si sono parlati martedì sera e la Roma ha chiesto di inserire nella discorso Layvin Kurzawa, terzino sinistro classe '92 che piace a Garcia. La trattativa è apertissima e le parti si stanno confrontando sulle cifre e le eventuali contropartite tecniche. Per Destro la Roma sembra comunque intenziona a concretizzare in fretta: sono ancora 2 i milioni di euro di differenza tra domanda e offerta.



Chiusa la pratica, infatti, nella Capitale poi partirà subito la caccia a una punta e a un esterno. Per quanto riguarda la fascia, Sabatini sta monitorando costantemente la posizione di Montoya, ormai chiuso al Barcellona e considerato l'obiettivo principale dei giallorossi. Secondo il Messaggero, la Roma potrebbe acquistarlo per circa dieci milioni di euro, ma in alternativa sul taccuino resta sempre anche il nome di Bruno Peres.