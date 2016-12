Roma, ufficiale Ibarbo: al Cagliari arriva M'Poku

Il colombiano arriva in prestito fino a fine stagione con diritto di riscatto: oggi visite e firma. L'attaccante belga ha firmato per i sardi

09:43 - Dopo Doumbia la Roma ufficializza anche Victor Ibarbo. L'accordo con il Cagliari prevede il prestito oneroso da 2,5 milioni di euro e diritto di riscatto a giugno fissato in 12,5 milioni di euro. Il club sardo ha chiuso per Paul-José M'Poku, classe 1992, proveniente dallo Standard Liegi. La formula è quella del prestito oneroso con diritto di riscatto. M'Poku, nato a Kinshasa nel Congo e trasferitosi da bambino in Belgio, è un attaccante esterno.

"L'AS Roma SpA rende noto di aver raggiunto l'accordo con il Cagliari Calcio SpA per l'acquisizione a titolo temporaneo, fino al 30 giugno 2015, dei diritti alle prestazioni sportive del calciatore Victor Ibarbo, a fronte di un corrispettivo di 2,5 milioni di euro - si legge nel comunicato diffuso dal club giallorosso - L'accordo prevede inoltre il diritto di opzione per l'acquisizione a titolo definitivo, da esercitarsi al termine della stagione sportiva 2014/2015, per un valore di 12,5 milioni di euro". L'attaccante colombiano è atteso lunedì a Roma per le visite mediche e la firma del contratto nel pomeriggio. Nel frattempo Marco Borriello, come anticipato dal presidente Preziosi, si trasferisce al Genoa. L'attaccante ex Milan ha salutato i compagni e svuotato l'armadietto di Trigoria per tornare a vestire la maglia rossoblù.