Roma, ufficiale: De Sanctis rinnova

15:17 - La Roma e Morgan De Sanctis resteranno legati fino al giugno 2016. E' stato lo stesso portiere ad annunciare alla radio giallorossa di aver firmato un prolungamento di contratto di un anno col club di Trigoria. "In questo momento della mia carriera bisogna ragionare di anno in anno, ha senso proseguire solo se sto bene", ha detto. Le voci di un possibile addio a fine campionato, così, sono state spazzate via, o almeno rimandate di una stagione.

"E' un giorno importante, è ufficiale che proseguirò con la Roma per un'altra stagione - le sue parole - . Un altro anno insieme. Lo farò per i miei compagni, per la società, ma soprattutto per i tifosi". Dopo l'annuncio è arrivato anche il comunicato ufficiale della Roma che ha reso noto "di aver sottoscritto con Morgan De Sanctis l'accordo per il prolungamento di un anno del contratto economico per le prestazioni sportive ad oggi in vigore, la cui naturale scadenza era prevista per il 30 giugno 2015. Il nuovo accordo ha scadenza fissata al 30 giugno 2016".