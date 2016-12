Roma, tutto su Luiz Adriano: c'è l'offerta ufficiale 

13:28 - C'è l'offerta ufficiale, presentata allo Shakhtar Donetsk: la palla passa ora al club ucraino ma la Roma ha deciso di spingere forte per Luiz Adriano, attaccante brasiliano autore quest'anno di nove gol in Champions League. " Non commentiamo - ha dichiarato il dg giallorosso Baldissoni - posso solo dire che in attacco è probabile faremo qualcosa in questa sessione di mercato". L'altro nome caldo è invece quello di Konoplyanka, punta del Dnipro.

Mentre Salah resta sempre sullo sfondo, ecco che le voci riguardanti Luiz Adriano hanno trovato conferma. Conferma in un'offerta ufficiale - prestito oneroso con obbligo di riscatto - presentata dalla Roma: classe '87, la punta centrale brasiliana - legato al club ucraino da un contratto in scadenza il prossimo dicembre - in stagione ha già messo a segno 14 gol, di cui nove nel girone di Champions League: 1 rifilato al Porto, addirittura otto al Bate Borisov (cinque nella partita d'andata terminata 7-0, tre in quella di ritorno vinta per 5-0). Un attaccante completo che piacea Garcia e che, arrivasse, confermerebbe anche la probabilissima uscita di Mattia Destro.