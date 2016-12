Roma, tutto fatto per Bruno Peres: entro 48 ore a Trigoria

Tutto fatto tra la Roma e il Torino per Bruno Peres. Urbano Cairo ha detto sì ai 17 milioni di euro più 2 di bonus offerti dai giallorossi per il terzino brasiliano. Il giocatore piaceva anche in Bundesliga e in Premier League, ma era da tempo che aveva accettato l'offerta della Roma. Nell'accordo tra i due club anche il riconoscimento, da parte dei capitolini, del 25% di una futura cessione. Entro 48 ore, salvo ripensamenti, sarà a Trigoria.