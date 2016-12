Roma, torna Szczesny: giovedì nella Capitale

Roma molto attiva sul mercato per puntellare la rosa a disposizione di Spalletti. In giornata è stato acquistato a titolo definitivo dal Chelsea Mohamed Salah, arrivato la scorsa estate in prestito oneroso per 5 milioni di euro. I giallorossi hanno versato nelle casse dei londinesi circa 15,5 milioni di euro, per un totale di 21,656 milioni di euro.



Questo il comunicato del Chelsea: "Mohamed Salah è stato trasferito in via definitiva al club italiano della Roma. Il Chelsea Football Club ringrazia Mohamed per i suoi servizi e gli augura il meglio per il futuro".



In giornata Federico Fazio si è sottoposto alle visite mediche di rito e manca solo la firma sul contratto per per considerarlo un nuovo calciatore della Roma. Il difensore argentino lascia il Tottenham in prestito con obbligo di riscatto: un'operazione da 4 milioni di euro.