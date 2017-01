Roma e Torino sono molto attive sul mercato e, tra gennaio e giugno, lavoreranno a stretto contatto su più fronti. Il portiere Skorupski passerà in granata, dando la possibilità alla Roma di limitare l'esborso per Bruno Peres, mentre il Toro valuterà se trattenere Iturbe e Castan. Infine i giallorossi, che stando a Tuttosport avrebbero messo gli occhi su Baselli, potrebbero pensare di portare il giocatore nella capitale in estate.