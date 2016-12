Roma, Tonelli è più vicino: servono 10 milioni di euro

La Roma ha realmente la possibilità di rinforzare il suo reparto difensivo con Lorenzo Tonelli . L'incontro tra l'entourage del giocatore e il ds dell'Empoli, Marcello Carli, è servito per ammorbidire il club toscano. Che ufficialmente lo ha tolto dal mercato, ma che sarebbe pronto a cederlo se i giallorssi alzassero l'offerta, portandola a 12 milioni di euro. In realtà si potrebbe chiudere a 10 per regalare a Spalletti il primo acquisto.

Intanto, la Roma lavora anche su Adriano del Barcellona, seguito già in estate. C'è ottimismo, anche se non è ancora chiaro se i blaugrana vogliano cederlo in prestito o in maniera definitiva.



Oltre a Tonelli, comunque, anche un altro giocatore molto appetito, Federico Barba, potrebbe lasciarel'Empoli. Su di lui, al momento, ci sono soprattutto Napoli e Inter e in caso di offerte da 5 milioni di euro, finirebbe sul mercato. Per la delusione di Giampaolo.