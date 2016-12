Roma-Szcezsny, la conferma di Wenger: "Sì al prestito"

Wojciech Szczesny sarà il nuovo portiere della Roma. La conferma arriva direttamente dall'allenatore dell'Arsenal, Arsene Wenger: "Può ancora succedere di tutto, ma siamo vicini a chiudere per il prestito alla Roma. È un portiere di livello mondiale e può andare a giocare in una buona piazza, ma lui ha ancora un futuro qui. Ha esperienza, ne ho un'alta considerazione". Si attende quindi l'ufficialità per l'accordo tra Roma e Arsenal.