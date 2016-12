Roma, svolta per Nainggolan: 15 milioni più Verde

I primi mattoni per la nuova stagione Walter Sabatini li vuole appoggiare sul centrocampo. Nainggolan è la priorità e per evitare inserimenti esterni il ds giallorosso ha deciso di alzare l'offerta al Cagliari per la metà del cartellino e accontentare i sardi passando da 11 a 15 milioni di euro. E un giovane, perché i rossoblù hanno alzato la posta in palio: dopo il no per Viviani, si chiuderà per Verde. Non solo il belga però. La Roma sta lavorando anche sul fronte Bertolacci per anticipare Juventus e Milan. La metà in possesso del Genoa è valutata 10 milioni e nei prossimi giorni si potrebbe chiudere l'affare, magari inserendo anche Iago Falque in un pacchetto più ampio.