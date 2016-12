Roma: Strootman, il Real sfida lo United

16:53 - Strootman resta alla Roma: lo ha detto il dg giallorosso Baldissoni, lo ha ribadito il presidente Pallotta, respingendo l'assalto del Manchester United. Ma i Red Devils insistono e sono pronti a lanciare l'offerta per l'olandese, anche se ora - come scrive il britannico 'Daily Star' - si fa minacciosa la concorrenza del Real Madrid. Dalla Spagna arrivano infatti voci di un forte interessamento dei merengues per il centrocampista di Rudi Garcia.

"Non abbiamo necessità di vendere giocatori a gennaio per rimettere a posto i conti - aveva detto Baldissoni qualche settimana fa - Su Strootman si è espresso chiaramente il presidente Pallotta, che si arrabbia quasi quotidianamente nel leggere che dall'Inghilterra arrivano informazioni sulla possibilità di cederlo al Manchester United. E' su giocatori come lui vogliamo fondare il nostro futuro". Parole ignorate, come quelle di Pallotta, dai Red Devils: Strootman è il giocatore sul quale Van Gaal vuole costruire la nuova squadra, dopo avervi dovuto rinunciare per il Mondiale 2014 causa infortunio. Ma ora dovrà fare i conti anche con il colosso Real.