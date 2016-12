Roma, Sterling spinge Dzeko verso la Roma

Raheem Sterling è del City. Il Manchester degli sceicchi ha il suo nuovo attaccante, pagato caro, carissimo, visto che al Liverpool andranno circa 69 milioni di euro. La punta chiesta da Pellegrini è arrivata ("È uno dei migliori attaccanti del mondo - ha detto il tecnico dei Citizens - e non vedo l'ora che si unisca alla squadra in Australia. E' giovane e ha abilità eccezionali, sono sicuro che i tifosi del City saranno felicissimi di vederlo in azione") ha firmato un quinquennale e ora più che mai la posizione di Dzeko si è fatta scomoda.

Sempre più ridotti infatti i margini di azione e spazio del bosniaco: ecco perché allora l'ex Reds può diventare l'alleato più prezioso per Sabatini e Garcia. I milioni che dividono Roma e City sono ancora tanti, circa otto, ma la pressione dello stesso Dzeko può diventare a questo punto decisiva. E così i giallorossi, come gli inglesi in tournée in Australia, continuano a lavorare, a sperare e soprattutto a crederci. Rondon è bloccato ma l'obiettivo resta, ora più che mai, Dzeko.



E mercoledì potrebbe essere il giorno cruciale per la trattativa, con l'ultimatum giallorosso. Stando a Calcio Mercato su Premium Sport, i giallorossi presenteranno ai Citizens l'ultima offerta, confermando di non voler andare oltre i 23-24 milioni. Se il club inglese dovesse rifiutare, Sabatini sarebbe pronto ad abbandonare la pista Dzeko, puntando invece su Mitrovic, che ha già rifiutato il Porto e il Newcaste in attesa di un contatto con i giallorossi.