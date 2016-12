Roma, spunta l'idea Bacca

C'è anche la Roma su Carlos Bacca. La conferma al Milan non è sicura e il colombiano ha ricevuto diverse offerte, come più volte ribadito dal suo entourage. E alla domanda sull'interessamento dei giallorossi il procuratore Sergio Barilla ha dribblato: "Non fatemi dire altro, il mio mestiere mi impone riservatezza". Segno che l'interessamento della squadra di Pallotta è reale: sono pronti 30 milioni per strappare l'attaccante ai rossoneri.