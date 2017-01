Roma, spiraglio per Defrel. Ma resta l'ostacolo Squinzi

La partita è difficile ma non è chiusa: per la Roma si è aperto uno spiraglio per arrivare a Defrel, che Spalletti potrebbe utilizzare sia come esterno che come centravanti. Dal canto suo il giocatore ha già espresso la sua volontà di lasciare il Sassuolo per abbracciare la causa giallorossa. Per venire incontro agli emiliani, la Roma sarebbe anche disposta a rinunciare al diritto di riacquisto per Pellegrini: i giallorossi vantano infatti un diritto di recompra sul centrocampista di circa 10 milioni di euro, ma potrebbe appunto rinunciarvi lasciando libero il club neroverde di trattare liberamente il prezzo del giocatore per una sua eventuale futura cessione. Il grosso ostacolo resta il presidente del Sassuolo Squinzi, che fin da subito ha dichiarato Defrel incedibile fino al termine della stagione: "Non ci sono chances per una sua partenza", ha dichiarato il numero uno neroverde. La Roma aspetterà ancora qualche giorno, sperando che alla fine cambi idea.