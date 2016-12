Roma, Spalletti: "Vogliamo tenere Szczesny e Digne"

Spalletti, in generale, non si sbilancia sulle possibili cessioni: "Rassicurato da Pallotta dopo che ha detto che i giocatori più importanti resteranno? Ne stiamo parlando e penso che sia difficile rassicurare in un mercato aperto come questo qui. La Roma ha un bel motore, per cui sarebbe bene lavorare su quelli che sono i particolari e non andare a mettere le mani sui 'cavalli' del motore, perché la squadra ha dei bei cavalli che andrebbero mantenuti".