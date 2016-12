Roma, Spalletti: "Nainggolan mi ha promesso che resterà"

Pjanic è il passato: "Quando si inseriscono delle scritture in un contratto e poi vengono impugnate di che cosa parliamo? Ormai è un calcio aperto e ognuno può agire come più gli conviene. Detto questo - ha aggiunto - Pjanic è un bravo ragazzo e un giocatore importante, lo era per noi e lo sarà per la Juve".



Mentre Dzeko sarà anche il futuro: "Punteremo su di lui anche l'anno prossimo, ancora non è riuscito a esprimere le sue qualità. E pure De Sanctis probabilmente farà parte ancora della nostra squadra".



Tra i nomi accostati alla Roma ci sono pure quelli di Witsel e Nacho: "Il primo - ha evidenziato il tecnico giallorosso - è un calciatore di livello ma costa, il secondo è un elemento interessante che stiamo seguendo".