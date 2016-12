Roma, Spalletti ha chiamato El Shaarawy: primo obiettivo giallorosso

Una telefonata per gettare le basi di un incontro desiderato da entrambi: Spalletti vuole El Shaarawy, il Faraone gradisce il trasferimento alla Roma e come riferito da Paolo Bargiggia i due si sono sentiti al telefono per confermare la reciproca volontà. Con Milan e Monaco sullo sfondo ma, soprattutto, con il caso Cerci che al momento tiene tutti in stand-by. La situazione l'ha ben spiegata Adriano Galliani: El Shaaraawy, salvo ripensamenti da parte del Monaco al momento da escludere, farà ritorno al Milan ma la sua eventuale permanenza è legata solo alla partenza di Cerci.



Se l'ex esterno granata - il cui cartellino è a metà tra l'Atletico Madrid e un fondo qatariota - dovesse lasciare i rossoneri, e l'accordo in questo senso è già stato trovato dal Milan col Genoa, allora anche la trattativa tra i rossoneri e la Roma per El Shaarawy subirà ripercussioni. Eventualità che Luciano Spalletti spera sia scongiurata: nei piani del tecnico giallorosso Stephan è infatti un obiettivo primario, tanto che tra le sue prime mosse dopo il ritorno a Trigoria già stata la telefonata con il giocatore. Con il Milan la trattativa è più che avanzata: 2 milioni per il prestito e 10 per il riscatto.