Roma, Spalletti blinda Manolas e Dzeko

Le voci dell'insistenza del Chelsea per Kostas Manolas non hanno scalfito la sicurezza di Spalletti che sul difensore greco punta a costruire una difesa solida: "Ho parlato con lui, lo voglio ancora nella mia Roma e non scherziamo su questo - ha rivelato il tecnico -. Ha uno strapotere fisico che a volte va oltre, cerca sempre qualcosa in più e talvolta con delle scivolate non necessarie, ma è un giocatore su cui costruire la Roma". Con Strootman in mezzo al campo, l'asse portante è completato da Dzeko, un altro potenziale uomo mercato che Spalletti blinda: "Voglio che resti il nostro centravanti". E le prime uscite in amichevole hanno dato segnali confortanti.



La Roma però qualcosa in entrata la farà, pur rispettando dei parametri economici: "Cerchiamo dove possiamo - ha ammesso il tecnico -, e non è detto che qualcuno possa andare via se dovessimo trovare la situazione in cui poter prendere giocatori che facciano fare il salto di qualità". Tanti i nomi accostati ai giallorossi, in un verso o nell'altro: "Iturbe? Ha qualità, ma dobbiamo capire gli obiettivi reciproci. A oggi vogliamo tenerlo come Paredes, poi si vedrà". Un difensore dovrebbe arrivare: "Per Nacho aspettiamo, ma di sicuro prenderemo qualcuno dietro. Diawara? Il suo problema non siamo noi".