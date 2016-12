Roma, sogno Darmian per sostituire Mario Rui

Dopo il grave infortunio di Mario Rui , la Roma è tornata sul mercato alla ricerca di un terzino. Il sogno è Matteo Darmian , in uscita dal Manchester United: Mourinho non lo ha inserito nella lista dei 9 sicuri partenti, ma non è un mistero che non straveda per l'azzurro. Sabatini ha anche fatto dei sondaggi per D'Ambrosio (Inter) e Laazar , la soluzione più low cost visto che va in scadenza col Palermo nel giugno 2017.

I soldi a disposizione sono pochini, quindi Sabatini dovrà inventarne una delle sue per dare a Spalletti un degno sostituto di Mario Rui. Scartato Dodò, i giallorossi hanno comunque bussato in casa Inter: se Santon non convince dopo che il Napoli lo ha scartato per un ginocchio ballerino, al contrario piace molto D'Ambrosio, che però l'Inter ritiene un titolare. Solo un prestito oneroso con obbligo di riscatto a 7-8 milioni potrebbe convincere i nerazzurri. Sondato anche Laazar del Palermo, che va in scadenza nel 2017, al momento la trattativa più semplice.



Il sogno, però, è Darmian, che può giocare su entrambe le fasce e all'occorrenza anche centrale. Nell'amichevole contro il Galatasaray l'azzurro è entrato solo al 67', ma soprattutto il suo sostituto (Valencia) si è mostrato in grande spolvero con due assist. Mou non avrebbe problemi a lasciarlo andare, ma lo United lo ha pagato solo un anno fa 18 milioni e due di bonus. Molto difficile quindi l'ipotesi del prestito, se non con un obbligo di riscatto davvero oneroso (sui 15 milioni). L'ex Toro, inoltre, piace anche al Napoli che, al contrario dei giallorossi, potrebbe acquistarlo già a titolo definitivo.