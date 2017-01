Il portiere, in questo momento in prestito all'Empoli, ha spiegato: "Se il club giallorosso comprerà Szczesny, allora il mio futuro non sarà a Roma e prenderò un'altra direzione - ha raccontato a Sportowefakty - voglio giocare, crescere e non tornare in panchina. Per cui andrei in un club che mi darebbe più possibilità di giocare della Roma. Per Szczesny è il momento di forma più alto". Skorupski ha poi parlato dell'ipotesi Torino: "In Italia è un club molto rispettabile - ha concluso - una buona squadra. Ogni anno cresce e vuole giocare in Europa. Ha ambizione. Non mi dispiacerebbe giocare lì".