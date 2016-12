Roma, si stringe per Zabaleta

Walter Sabatini continua la ricerca a un terzino destro. Più lontano van der Wiel, si avvicina Pablo Zabaleta. Il terzino argentino, che va in scadenza con il Manchester City nel giugno del 2017, potrebbe sbarcare a Roma per una cifra di 5-6 milioni di euro. Lo scoglio è l'ingaggio: in Premier percepisce 3,5 milioni a stagione, la Roma gli offre un triennale da 2,5 milioni. Intanto è stato riscattato dal Catania per un milione Norbert Gyomber.