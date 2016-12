Roma, si stringe per Diawara e Nacho

Mentre i tifosi mugugnano e non nascondono il grande malcontento per la cessione di Pjanic alla Juve, Sabatini continua a lavorare per rinforzare la rosa a disposizione di Spalletti. Per il centrocampo c'è un ritorno di fiamma per Amadou Diawara , grande rivelazione del Bologna di Donadoni. In difesa, invece, non si molla la pista Nacho per sostituire l'infortunato Rudiger . Entrambi i giocatori sono valutati 15 milioni di euro.

Tante la trattative sul piatto per Walter Sabatini che ha il compito e dovere di rinforzare la Roma. Impresa non facile dopo una cessione pesante come quella di Pjanic, che si è avvalso della clausola di rescissione ed è andato a rinforzare ulteriormente la Juventus. Diawara è il profilo che a centrocampo stuzzica di più: a soli 18 anni è reduce da una stagione da titolare con il Bologna e ha un grande futuro davanti a sé. Il guineano, però, costa tanto (base d'asta 15 milioni) e piace molto anche al Siviglia. L'olandese Wijnaldum del Newcastle e Rincon del Genoa le piste alternative battute dai giallorossi.



L'infortunio di Rudiger costringe la Roma a tornare sul mercato. Mexes si è offerto, ma non entusiasmo più di tanto e non può essere un titolare. Per questo motivo non si molla Nacho, ma bisogna ammorbire le pretese del Real Madrid (15 milioni). Caceres, libero a parametro zero, l'alternativa low cost. Spalletti, inoltre, non vuole perdere Digne e Szczesny: per il terzino c'è stato un rilancio (prestito con obbligo di riscatto a 10 mln), ma il Psg ne vuole 15, per il portiere c'è ottimismo dopo aver formulato un'offerta di prestito con diritto di riscatto. Per il neo-arrivato Alisson si profila una stagione da secondo, per Sabatini un'estate rovente.