Gergoire Defrel sempre più vicino alla Roma. Secondo quanto scrive Tuttosport, la società giallorossa avrebbe offerto 15 milioni al Sassuolo per il francese: gli emiliani ne vorrebbero 20 ma a 18 si può chiudere. La società neroverde gradirebbe acquisire a titolo definitivo Lorenzo Pellegrini attualmente in prestito proprio dai capitolini, ma la Roma non intende inserirlo nella trattativa per l'attaccante ex Cesena.