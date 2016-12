Roma, si lavora sulle corsie: pressing per Adriano

La Roma sonda il mercato a caccia di un laterale. Sabatini ha individuato in Adriano del Barcellona l'uomo giusto, ma per ora il primo assalto è stato respinto. I giallorossi hanno fatto un'offerta per il prestito secco, ma i blaugrana hanno risposto picche. Per l'esterno ex Siviglia Bartomeu vuole 4-5 milioni e i soldi per sbloccare la trattativa potrebbe arivare dal passaggio di Ashley Cole ai LA Galaxy .

I prossimi giorni saranno cruciali per il futuro del terzino britannico, messo fuori rosa dalla Roma e in cerca di una nuova sistemazione. Stando al Daily Express, questa settimana l'esterno inglese incontrerà i dirigenti dei LA Galaxy per parlare di un eventuale trasferimento in MLS. Se il passaggio dell'ex Arsenal e Chelsea dovesse andare in porto, Sabatini molto probabilmente tornerà a bussare alla porta del Barcellona per Adriano. L'impressione è che con 4 milioni di euro la trattativa per l'esterno blaugrana 31enne possa chiudersi senza altri intoppi.