Roma, si avvicina Salah: il Chelsea apre al prestito 

11:36 - "Tutto è possibile". Così Mourinho. Possibile dunque che nella voce uscite del Chelsea venga presto inserito il nome di Salah. L'egiziano è infatti vicino all'accordo con la Roma: la trattativa intavolata da Sabatini sta dando i risultati attesi, la formula è quella del prestito oneroso con diritto di riscatto: 1 mln subito e 15 a giugno. Ora serve trovare l'intesa col giocatore per l'ingaggio: Salah prende 1,4 mln al Chelsea, vuole salire a 2 mln.

Ventitre anni a giugno, al Chelsea dalla fine di gennaio del 2014 dopo essere stato acquistato dal Basilea, l'esterno d'attacco egiziano in questa stagione ha sinora collezionato 30 miseri minuti in Premier spalmati su tre apparizioni. QUalcosina di più, in fatto di minutaggio, in Champions: due presenze per 77 minuti complessivi. Insomma, poca cosa. Fuori dai schemi di Mourinho che ha infatti sostanzialmente dato il via libera al suo trasferimento.