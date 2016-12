Roma, sfida con la Juve per Benatia: e spunta Ibra...

Si profila una battaglia a due per il ritorno in Italia di Mehdi Benatia . Sulle tracce del difensore del Bayern da qualche tempo ci sono sia la Juve che la Roma , ma riportare in Serie a il centrale non sarà facile. Con l'arrivo di Hummels , infatti, il club bavarese vuole far partire il marocchino solo a titolo definitivo o con un prestito con obbligo di riscatto . Nel frattempo per i giallorossi spunta anche il sogno Ibra .

In casa Roma, dunque, acque agitate sul fronte mercato. Il club giallorosso considera Benatia uno dei principali obiettivi di questa estate e per centrare il colpo potrà contare sulla voglia del giocatore di tornare nella capitale. D'altro canto la Juve non è ancora tagliata fuori dai giochi. Tutto dipenderà dalla formula economica delle offerte. Il Bayern vuole liberarsi del giocatore soltanto a titolo definitivo e non sembra intenzionato a far sconti. Dunque si prospetta un'asta al rialzo per Benatia.



Nel frattempo dalla Svezia arrivano notizie clamorose sul futuro di Ibra che coinvolgono i giallorossi. La Roma avrebbe infatti intavolato una "trattativa seria" per mettere le mani su Zlatan. Al momento si tratta soltanto di voci, ma cominciano a trapelare anche alcuni dettagli sull'offerta di Pallotta. Si tratterebbe di un contratto biennale con un ingaggio da 7 milioni di euro. Il popolo giallorosso sogna.