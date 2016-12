Roma, serve un bomber: assalto a Bacca

Venti gol in Liga e sette in Europa League sono un ottimo biglietto da visita per il colombiano, che potrebbe cambiare radicalmente il volto della Roma nella prossima stagione. Con l'arrivo di "El Peluca", infatti, Garcia potrebbe dire addio alle ali alla Gervinho e affidarsi a un più concreto 4-3-1-2, con un tandem d'attacco formato proprio da Bacca e Totti (o Iturbe), con Ljajic o Pjanic nel ruolo di trequartista.



L'idea c'è, dunque. Ora spetterà a Sabatini dare l'assalto al giocatore del Siviglia, considerato economicamente più avvicinabile di altri top player in circolazione. Ad ogni modo, occorrerà mettere sul piatto una bella cifra. Il club spagnolo, infatti, ha già venduto Vidal e non sembra intenzionato a fare sconti. Bacca ha una clausola rescissoria da 30 milioni. La Roma è avvisata.