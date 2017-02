Juan Jesus è un giocatore della Roma a titolo definitivo. La società giallorossa aveva versato all'Inter 2 milioni per il prestito del brasiliano in estate, con un obbligo di riscatto che sarebbe scattato se la squadra di Spalletti si fosse trovata tra la prima e la 17a posizione in classifica al 1 febbraio. Una condizione che si è ovviamente verificata, così la Roma verserà al club nerazzurro altri 8 milioni.