Roma scatenata: arriva Ibarbo dopo Doumbia

21:10 - Roma scatenata sul mercato: per rimpiazzare Destro non solo Doumbia, ma Victor Ibarbo. Dopo i sondaggi dei giorni scorsi, c'è stato l'affondo decisivo e un incontro tra le parti per l'esterno colombiano che ha portato a una fumata bianca. Roma e Cagliari hanno trovato l'accordo per un prestito oneroso di 2 milioni di euro, più l'obbligo di riscatto a giugno fissato a 14 milioni. In arrivo anche Vlad Chiriches in prestito dal Tottenham.

Intanto tutto fatto per Doumbia che ha firmato un contratto fino al 2019. Il Cska Mosca ha ufficializzato per primo l'affare: ringraziando l'attaccante con un comunicato ufficiale. Poi è stata la volta della Roma. Il bomber ivoriano arriva a titolo definitivo ed è costato 14,4 milioni di euro più 1,5 di bonus. Sarà a disposizione di Garcia quando tornerà con Gervinho dalla Coppa d'Africa.

Infine per Garcia lunedì arriverà un tassello anche per la difesa: il rumeno Vlad Chiriches. Il difensore del Tottenham arriverà in prestito fino a fine stagione.