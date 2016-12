Roma, Salah si allena coi compagni: rimossa la foto da Twitter

LA FIORENTINA ASPETTA LA FIFAFiniti quindi per Salah i giorni di 'clausura' nell'hotel in cui alloggia nella Capitale, e in cui nei giorni scorsi si era allenato in solitudine. Non è finita però la diatriba sul suo trasferimento: la Fiorentina si è infatti rivolta alla Fifa che dovrà dare una risposta sulla situazione dell'egiziano.



Nelle settimane scorse la società viola aveva anche versato nelle casse del Chelsea il milione di euro per il rinnovo del prestito per altri dodici mesi. Soluzione non accettata dal giocatore per una scrittura privata (con richiesta di assenso al rinnovo) però non depositata da giocatore e/o società viola presso la Lega Calcio, quindi per l'Italia (ma forse non per la Fifa) di nessun valore.