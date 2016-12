Roma, Sabatini va dal Chelsea: sul piatto Nainggolan

Contatto Roma-Chelsea per Radja Nainggolan . Il centrocampista belga è un grande obiettivo di Antonio Conte e nella giornata di venerdì il ds giallorosso Walter Sabatini , in compagnia di Remy Abbas (agente di Salah che ha la procura del belga per trattare con gli inglesi), si è recato a Londra per incontrare i dirigenti dei Blues. I giallorossi chiedono 35-40 milioni di euro per privarsi del giocatore ex Cagliari.

Potrebbe essere Nainggolan il primo regalo di Roman Abramovich per Antonio Conte. Il belga, non è un mistero, è in cima alla lista dei desideri del nuovo allenatore e il magnate russo si è mosso con anticipo per accontentare il successore di Hiddink. La trattativa sarebbe già in fase avanzata, come anche testimoniato dalla presenza di Remy Abbas, l'agente di Salah che ha la procura per trattare il centrocampista belga.



Per strappare il Ninja alla Roma, i Blues sono pronti a mettere sul piatto della bilancia 35-40 milioni di euro e magari fare uno sconticino ai giallorossi nel riscatto di Salah fissato a 18 milioni. Non è nemmeno da escludere che le parti abbiamo messo nel menù anche Kostas Manolas, altro grande desiderata dell'attuale ct dell'Italia, per quella che potrebbe diventare una mega operazione di mercato.