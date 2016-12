Roma, Sabatini pronto a calare il tris

A pochi giorni dalla chiusura del mercato, Sabatini prova a piazzare gli ultimi colpi per completare la rosa a disposizione di Garcia. La probabile nuova operazione di Strootman, rende urgente l'acquisto di un centrocampista. Diverse le ipotesi sul tavolo dell'uomo mercato giallorosso: alcune low cost (Taider dell'Inter, De Guzman del Napoli o Hojbjerg, chiesto al Bayern in prestito con diritto di riscatto) altre più onerose (Darder del Malaga, Vilhena in forza al Feyenoord e l'ex milanista Cristante ora al Benfica).



Garcia avrebbe chiesto anche un difensore centrale come alternativa a Castan e Manolas. Sabatini ha parlato con l'Inter di Juan Jesus, ma la pista si è raffreddata ed è difficile che i due club facciano affari in questi ultimi giorni. Il brasiliano, che all'occorrenza può anche giocare terzino sinistro, avrebbe tappato in un colpo solo due buchi.



Per la fasc ia, quindi, non si molla Bruno Peres, il quale Sabatini ci proverà fino all'ultimo giorno di mercato. L'accordo con il giocatore c'è ormai dai tempo, resta da convincere il Torino al quale sono stati proposti 3-4 milioni per il prestito oneroso con un riscatto complessivo fissato intorno ai 15 milioni.



La Roma è molto attiva anche in uscita, soprattutto in attacco, reparto davvero sovraffollato. Iturbe è a un passo dal Genoa (prestito con diritto di riscatto a 20 milioni), mentre la Sampdoria si è fatta avanti per Ibarbo e Ljaijc, vista la probabile partenza di Eder. In uscita anche Paredes, che andrà ad Empoli a farsi le ossa.