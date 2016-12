Roma, Sabatini: "Con una mossa tengo Pjanic e Nainggolan"

Walter Sabatini continua a pensare al futuro della Roma . Il ds giallorosso sta pianificando il mercato estivo e vuole resistere agli assalti del Chelsea e delle big d'Europa per Pjanic e Nainggolan : "Se mi riesce una manovra a coda di gatto maculato... forse li teniamo entrambi". El Shaarawy? "Lo riscatteremo, se lo merita. Ha un gran futuro e la cifra non è alta". Dubbio Szczesny : "Le pretese dell'Arsenal non sono umane"

A giugno molti attaccanti torneranno dai prestiti: "Li sistemeremo tutti. Iturbe tornerà di sicuro. Con Ljajic il rinnovo non sarà un problema perché ho la parola del suo procuratore. Doumbia l’anno scorso aveva tante offerte, ora è più complicato perché ha voluto andare al Newcastle e ha sbagliato. La Premier non è il suo campionato. Paredes tornerà, ma vedremo se resterà". Dzeko? "Vuole restare alla Roma. Se non cambia idea, resta una risorsa. Dembelé? E' già andato a cifre impensabili. Batshuayi? Anche lui costa tantissimo".



La Roma è alla ricerca anche di un difensore: "Acerbi ha 29 anni, è stato già al Milan ed è tornato indietro. Non è bollato per sempre, ma è un aspetto da considerare. Benatia? Si sta offendo a molte squadre italiane. Le possibilità che torni al momento sono poche. Caceres? E' un'ipotesi però ci piace".



E' fatta per il rinnovo di Totti: "Con le ultime prove ha fatto cadere ogni discorso, il contratto se lo merita. Io ero contrario, un campione quando smette è meglio che sia un giovane dirigente piuttosto che un vecchio calciatore. Le ultime prestazioni hanno un qualcosa di sovrannaturale. Certo, una nuova stagione può essere dura. Comunque dietro c’è anche Spalletti: se non fosse stato stimolato così, secondo me non avremmo visto queste prove".