Roma, Sabatini al lavoro: per gennaio spunta Debuchy

La Roma pensa al campo ma non perde d'occhio il mercato. France Football, autorevole rivista transalpina, rivela infatti che dopo aver portato in giallorosso Lucas Digne il direttore sportivo Walter Sabatini sta pensando ad un altro francese: si tratta di Mathieu Debuchy, 30 enne terzino destro dell'Arsenal. Debuchy è un altro pallino di Rudi Garcia, che lo ha allenato al Lille dal 2008 fino al 2013 e ora lo rivorrebbe ai suoi ordini nella capitale.

Momento della carriera piuttosto complicato per Debuchy, che nell'Arsenal non sta trovando spazio: acquistato da Arsene Wenger per 12 milioni di euro dal Newcastle nell'estate 2014, il terzino francese ha collezionato solo 11 presenze (con un gol) in Premier League. Debuchy, titolare inamovibile ai Mondiali brasiliani con la Nazionale francese, ha anche perso posizioni nelle gerarchie del ct Didier Deschamps.

Ecco perché a gennaio il giocatore vorrebbe lasciare Londra per provare a rilanciarsi. E' l'anno di Euro 2016, che si giocherà proprio in Francia, e Debuchy non vuole perdere il treno. La Roma, che ha assoluto bisogno di rinforzi sulla fascia destra visto il caso Maicon, ci sta pensando seriamente e a gennaio dovrebbe presentare un'offerta all'Arsenal. L'idea è quella di un prestito, ma per la riapertura del mercato c'è ancora tempo...