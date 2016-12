Roma, riecco Iturbe: "Sono qui per restare"

Juan Manuel Iturbe è tornato a Roma dopo il prestito al Bournemouth: "Sono qui per restare e per conoscere i miei nuovi compagni". L'attaccante paraguayano non vede l'ora di lavorare con Spalletti in ritiro: "Ho tantissima voglia di conoscerlo. Ho seguito tantissimo il suo lavoro e quello della squadra. Ha dimostrato di essere un grande allenatore: ha preso una Roma che in quel momento non giocava bene e ha dimostrato tutto il suo valore".