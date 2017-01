Roma: respinto l'ultimo assalto a Defrel

Tra le big è la Roma è sicuramente la squadra più attiva in questo ultimo giorno di mercato. Con la cessione di Gerson al Lille per 18 milioni di euro, che arriveranno nel 2018, i giallorossi hanno margine di manovra per rinforzarsi. L'obiettivo è sempre il solito: Gregoire Defrel. Ma sarebbe andato a vuoto l'ultimo rilancio del ds Massara. Un prestito con obbligo di riscatto fissato a 18 milioni. L'alternativa è Giaccherini, ma il Napoli non ci sente. Il tempo stringe anche per Paredes e Manolas: a meno di offerte clamorose i due dovrebbero rimanere.