Roma-Psg, si studia lo scambio Rüdiger-Jesé

Sarebbe Jesé Rodriguez il possibile sostituto di Mohamed Salah , out per infortunio e presto impegnato in Coppa d'Africa. La Roma starebbe lavorando insieme al Psg per mettere a punto uno scambio che a gennaio porterebbe l'attaccante spagnolo nella capitale e Antonio Rüdiger a Parigi. La Roma però quest'anno è particolarmente sfortunata con i difensori, quindi la partenza del tedesco è vincolata al pieno recupero di Vermaelen .

La notizia di una trattativa in essere con il club parigino è riportata dal Corriere dello Sport, che sottolinea come Rüdiger vorrebbe restare a Roma in attesa di una probabile futura chiamata del Bayern Monaco.



L'interesse del Psg potrebbe però far cambiare idea al giocatore, già in estate sul punto di essere ceduto, soprattutto in ragione del suo alto valore di mercato. Richiesto dal Chelsea di Conte, pochi mesi fa il tedesco era stato valutato 35 milioni, 10 in più di quelli spesi dai campioni di Francia per acquistare Jesé Rodriguez dal Real Madrid. Lo spagnolo, promessa inespressa della cantera madrilena, sta facendo fatica a inserirsi con Unay Emery e ha giocato solo 11 partite, di cui una sola da titolare, segnando appena un gol su rigore.