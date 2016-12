Roma, pronto l'affondo per Dzeko

La Roma prepara l'affondo decisivo per Edin Dzeko. Per l'attaccante del City pronto un contratto di quattro anni a cinque milioni netti bonus compresi (ne guadagna 8). Ora il ds Sabatini busserà alla porta dei Citizens per l'offerta definitiva: la richiesta è di 24 milioni ma i giallorossi sperano di inserire nella trattativa contropartite tecniche per far calare il prezzo. Gli altri nomi per l'attacco sono Lacazette del Lione e Lukaku dell'Everton.

Più percorribile la pista che porta a Lacazette: per il belga dell'Everton servono infatti oltre 30 milioni. Sul fronte del centrocampo, si segnala un sondaggio per il capitano del Psv Georginio Wijnaldum, che però non costa meno di 15 milioni. In uscita il West Ham si fa avanti per Mattia Destro proponendo alla Roma un prestito. L'offerta non convince, il Monaco resta nettamente in vantaggio sull'attaccante. Intanto Gervinho, attraverso il proprio profilo Facebook, ha smentito nuovamente le voci sul trasferimento saltato all'Al Jazira per richieste 'esose'. "Solitamente non commento le voci di mercato ma alcune persone sono andate troppo oltre. Smentisco tutte le informazioni pubblicate nelle ultime ore".