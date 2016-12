Roma, pronta l'offerta per Borja Valero

La suggestione Borja Valero può diventare realtà in casa Roma. Se i giallorossi si qualificheranno in Champions League (c'è da giocare il ritorno col Porto), allora Walter Sabatini proverà a strappare Borja Valero alla Fiorentina, che tanto piace a Luciano Spalletti. La famiglia Della Valle non potrà rifiutare un'offerta di 12-13 milioni di euro. Lo spagnolo piaceva anche a Montella, ma il Milan è indietro sul giocatore.