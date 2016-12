Roma, primarie per il portiere: Handanovic o Begovic?

15:46 - Il presente si chiama ancora Morgan De Sanctis, ma la Roma guarda già al futuro. In attesa che i giocatori conquistino un posto nella prossima Champions League, Walter Sabatini programma il mercato estivo e sonda il terreno per due portieri: Samir Handanovic e Asmir Begovic. Difficile arrivare allo sloveno dell'Inter, ma potrebbe essere complicato anche acquistare il bosniaco dello Stoke, che in Premier ha molti estimatori.

Del resto per raccogliere l'eredità di un portiere di estrema affidabilità come De Sanctis serve un grande, e serve anche spendere parecchi soldi. Rudi Garcia, nel corso della stagione, ha provato a costruirsi in casa il suo portiere del futuro: Lukas Skorupski, a cui sono state date parecchie opportunità sia in Coppa Italia che in Europa League, non ha però convinto e potrebbe anche partire, in prestito o in via definitiva.



Capitolo Handanovic. Lo sloveno continua a rilasciare dichiarazioni evasive sul futuro e non ha mai detto di essere certo di rimanere all'Inter anche nella prossima stagione. Il Manchester United lo tiene d'occhio in caso di partenza di David De Gea (destinazione Real Madrid), la Roma si sarebbe già fatta avanti con un'offerta di 8 milioni di euro per il cartellino. Proposta rispedita al mittente, ma ci sarà tempo per riparlarne.



Begovic rappresenta un'alternativa di tutto rispetto al nerazzurro. Da cinque anni è allo Stoke City e vorrebbe fare un significativo salto di qualità, è amico e connazionale di Miralem Pjanic che gli ha parlato bene dell'ambiente capitolino. Ma anche per lui le concorrenti sono parecchio agguerrite: su di lui c'è il Chelsea che lo vorrebbe come secondo di Thibaut Courtois, vedremo quale sarà la volontà del ragazzo.