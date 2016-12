Roma, preso Mario Rui dall'Empoli

Luciano Spalletti può contare su un nuovo terzino sinistro. Roma ed Empoli , infatti, hanno raggiunto l'accordo per il passaggio in giallorosso di Mario Rui . Nel pomeriggio di lunedì il ds Sabatini ha incontrato l'entourage del calciatore con cui è stato trovato l'accordo per i prossimi 5 anni. Mario Rui sbarca a Trigoria in prestito con obbligo di riscatto (10 milioni di euro la cifra totale dell'operazione).

Manca ancora l'ufficialità del club giallorosso, ma la conferma arriva da più parti. "Noi e la Roma abbiamo già trovato un accordo verbale sul passaggio di Mario Rui in giallorosso, e per noi la parola data vale più di qualsiasi firma - ha detto il ds dell'Empoli Carli a Vocegiallorossa.it - Il giocatore andrà alla Roma in prestito con obbligo di riscatto".



L'accordo con il calciatore è stato trovato nel pomeriggio dopo un incontro tra Sabatini e i suoi agenti. Settimana prossima le visite e la firma sul contratto quinquennale fino al 2021: dopo gli esami di rito arriverà l'ufficialità della trattativa. Nei piani di Spalletti Mario Rui prenderà il posto di Lucas Digne, per il quale il Psg fa muro. I parigini sarebbero disposti a concedere alla Roma un altro anno di prestito, ma senza fare sconti sull'obbligo di riscatto fissato a 18 milioni, stessa cifra del diritto che Sabatini non eserciterà.