Roma-Pjanic, aria d'addio: l'Europa chiama

11:06 - Dopo quattro anni, l'avventura alla Roma di Miralem Pjanic sembra giunta al capolinea. La scorsa estate il bosniaco ha rinnovato fino al 2018, ma in questa stagione qualcosa si è rotto tra il centrocampista, la società e i tifosi. Pjanic non ha reso come ci si aspettava e l'ipotesi di metterlo sul mercato a giugno è sempre più concreta, soprattutto se dovesse saltare il secondo posto. Sulle sue tracce c'è il Liverpool, ma non solo.

Quattro milioni all'anno, bonus compresi, pesano sul bilancio giallorosso. Soprattutto in un finale di stagione come questo, con tanti passi falsi e occasioni sprecate. E a Trigoria Pjanic è uno di quelli sul banco degli imputati. La sua situazione non è stata ancora affrontata dal club, ma presto potrebbe portare a clamorosi sviluppi. Il giocatore ha un buon rapporto con Pallotta e se dovesse arrivare l'offerta giusta potrebbe essere "sacrificato" per fare cassa e ridare fiato al mercato giallorosso.



Nonostante la stagione altalenante, infatti, Miralem resta un top player e la sua quotazione internazionale è sempre buona. In estate per il bosniaco si era fatto avanti il Liverpool, ma poi l'offerta dei Reds non si era concretizzata e il discorso ora potrebbe essere ripreso a fine campionato. Il club di Brendan Rodgers del resto non è l'unico a monitorare la situazione. In passato anche il Psg e il Barcellona avevano fatto un sondaggio per Pjanic. L'Europa chiama: e Roma, forse, comincia a stare stretta a Miralem.