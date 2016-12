Roma, Perotti è ufficiale: "Passo importantissimo"

UFFICIALE L'ACQUISTO DI PEROTTIPerotti è ufficialmente un giocatore della Roma. Lo ha cominicato il club giallorosso. Un milione di prestito fino al 30 giugno 2017, riscatto condizionato al verificarsi di determinate condizioni sportive per il valore di 9 milioni. Il club rende noto di aver sottoscritto con il Genoa CFC il contratto per l'acquisto a titolo temporaneo, fino al 30 giugno 2017, dei diritti alle prestazioni sportive del giocatore, a fronte di un corrispettivo di 1 milione di euro. L'accordo prevede inoltre il diritto di opzione per l'acquisizione a titolo definitivo, a decorrere dalla stagione sportiva 2017-2018, e condizionato al verificarsi di determinate situazioni sportive, per un valore di 9 milioni di euro. (leggi QUI il comunicato finanziario ufficiale del club). Il 27enne esterno offensivo ha firmato il contratto con i giallorossi dopo aver superato con successo le visite mediche sostenute a Roma. Perotti cresce calcisticamente in Argentina nel Club Deportivo Morón, dove fa il suo esordio in Prima Squadra nel 2006. Nell'estate del 2007 si trasferisce al Siviglia e nel febbraio 2009 fa il suo esordio in Liga. Mette a segno il suo primo gol nel maggio dello stesso anno, regalando al club andaluso la vittoria sul Deportivo la Coruna e l'accesso alla Champions League. Con i biancorossi spagnoli rimane fino al 2013, accumulando 117 presenze e 9 reti. Tornato per una breve parentesi in patria al Boca Junior nel febbraio 2014, Perotti nel luglio dello stesso anno approda in Serie A al Genoa. Con i rossoblù si afferma nel calcio italiano accumulando in 18 mesi 45 presenze e 5 reti. Dopo aver definito il suo passaggio alla Roma, Perotti ha dichiarato a Roma TV: "Questo è un passo importantissimo della mia carriera. Sono contento di essere arrivato in una grande squadra come la Roma".