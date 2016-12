Roma: Perotti a gennaio e Martinez a giugno

08:39 - Roma attivissima per avere rinforzi nella sessione di gennaio. Il ds Sabatini ha pronto un grosso colpo e sarebbe vicino a chiudere per l'arrivo di Diego Perotti. Rudi Garcia dovrebbe comunque aspettare un po' prima di poterlo schierare: l'esterno argentino del Genoa è stato squalificato quattro turni per un calcione a Holebas proprio nella recente sfida di Marassi tra i rossoblù e la Roma. Per giugno l'obiettivo è Jackson Martinez del Porto.

Juve, non scappi. I punti di distacco dai bianconeri sono tornati a essere tre, ma in casa Roma non mollano. E sul fronte mercato i dirigenti giallorossi sono al lavoro per regalare a Garcia rinforzi immediati e rendere la rosa ancora più competitiva. E il primo si chiama Diego Perotti, per cui, secondo quanto riportato da 'Repubblica', si dovrebbe chiudere a ore. Nell'operazione potrebbe rientrare anche la seconda metà di Bertolacci. Per il mercato di giugno l'obiettivo numero uno dei giallorossi si chiama Jackson Martinez del Porto, su cui Sabatini lavora da diverso tempo. L'affare è costoso - oltre 20 milioni - ma i soldi, o almeno una parte, potrebbero arrivare dalla cessione di Mattia Destro, che piace all'Arsenal.