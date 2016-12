Roma, per Luiz Adriano lo Shakthar alza il prezzo: "Offerta troppo bassa"

12:37 - Ballano ancora due milioni. Dodici ne chiede lo Shakthar, a dieci è sinora arrivata la Roma (due subito come prestito oneroso più 8 come obbligo di riscatto). La trattativa per Luiz Adriano, attaccante brasiliano in scadenza di contratto a novembre 2015, continua nonostante la momentanea chiusura del club ucraino:"Stiamo trattando - ha detto Sergei Palkin, CEO dello Shakthar- ma al momento l'offerta non è adatta. Vedremo nei prossimi giorni".

Parole di circostanza, più che altro. Un avviso ai naviganti: serve ancora qualcosa. Un ultimo sforzo prima di chiudere. Con l'assenso del giocatore e il via libera di Lucescu c'è d'altra parte poco da fare: a meno di clamorose rotture, il futuro del brasiliano è a Roma. Pronto a sostituire Mattia Destro, portando in dote i nove gol messi a segno quest'anno in Champions League. Resta quindi sempre in attesa Konoplyanka: l'attaccante della Dnipro arriva solo se salta Luiz Adriano. Il nome nuovo è invece quello di Seydou Doumbia, attaccante ivoriano del CSKA Mosca. I russi, però, sarebbero però disposti a trattare solo per una cessione estiva e non adesso a gennaio.