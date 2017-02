La Roma prepara già la prossima stagione. Quasi fatta per l'arrivo di Franck Kessie dall'Atalanta per 25-30 milioni, anche se il giocatore non ha ancora dato il suo benestare all'operazione, tentato dal Chelsea. Più semplice far tornare Lorenzo Pellegrini dal Sassuolo, per cui la società giallorossa gode di un diritto di recompra.