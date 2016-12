Roma, passi avanti per Salah 

23:19 - La Roma punta tutto su Mohamed Salah. Proseguono i contatti tra il ds Sabatini, che si trova a Milano, e il Chelsea: nelle ultime ore si sono fatti passi avanti notevoli nella trattativa e le parti si sono avvicinate. Mourinho ha dato il suo ok all'operazione e vanno risolti gli ultimi dettagli legati al prestito e al diritto di riscatto per la fumata bianca: da limare una piccola differenza economica. L'esterno egiziano è vicino ai giallorossi.

Le prossime 24 ore potrebbero e dovrebbero essere quelle decisive. Al momento, come detto dal nostro Ceccarini a Calciomercato su Premium Calcio, i londinesi insistono per il prestito oneroso a 1.5 milioni mentre la Roma non vorrebbe andare oltre il milione di spesa. Per il riscatto la differenza è di due milioni: 15 quelli chiesti dai Blues, 13 quelli messi sul piatto da Sabatini.

Se le cose dovessero andare per le lunghe, è già pronta l'alternativa: Evgen Konoplyanka. L'ucraino è in scadenza a giugno con il Dnipro e i giallorossi potrebbero spingere per anticipare di sei mesi il suo arrivo nella Capitale. Nel frattempo due giocatori potrebbero partire in direzione Palermo: si tratta di Sanabria e Ucan, chiesti dai rosanero in prestito.